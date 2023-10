Vyloučení zabilo zápas, obrázek ať si každý udělá, žehrá kapitán Souček

Proč jste tak hladce prohráli?

Všechny nás mrzí, jak to dopadlo. Vlastně z první střely na bránu jsme dostali gól, pak bylo těžké zápas otáčet. Navíc když jsme se radovali z gólu, tak nakonec jsme místo vyrovnání skončili v deseti. Tím se nám zabil zápas. Ve druhé půli jsme tam nechali všechno, ale zase dostali z brejků góly.

Vy jediný smíte jako kapitán komunikovat s rozhodčím. Co jste mu ke klíčovému okamžiku řekl?

Hned jsem za ním vyrazil, řekl mi, že to řeší VAR. Nakonec usoudil, že to byla úmyslná ruka, tím pádem druhá žlutá a červená. Ať si každý udělá obrázek, co viděl. Jak říkám, tento moment zabil zápas.

Hlavní důvod porážky tedy vidíte v Chytilově vyloučení?

Prohrávali jsme, pak to chtěli zvrátit. Kdyby platil gól na 1:1, byli jsme zpátky v zápase. Dlouho jsme kontrolovali hru, oni měli jednu střelu na bránu z dálky. Ano, je to určitě velká část prohry, ale nemůžeme svádět všechno jen na to, že došlo k vyloučení. Mohli jsme dát jiné góly.

Fanoušci v Tiraně vypískali Tomáše SoučkaVideo : Pavel Dosadil, Sport.cz

Je to vaše nejtěžší prohra kariéry?

Takových zápasů se najde víc, ale nechci teď koukat do minulosti. Určitě to bolí, mohli jsme být daleko blíž k EURO, což je náš jasný cíl. Zvlášť, když cítíme, že jsme tady mohli uspět. Poslední porážka je vždycky nejčerstvější.

Zvláště, když vám komplikuje boj o postup na mistrovství Evropy.

Komplikace je to velká, chtěli jsme tady určitě bodovat, vyhrát, abychom měli situaci komfortní. Pořád je to v našich rukou. Musíme teď v neděli udělat povinné tři body proti Faerským ostrovům.

Dokážete se po tak těžké porážce zvednout?