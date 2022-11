Neznámé jméno v reprezentaci? Také bych sázel na aktuální formu, hájí Šilhavého kolega

„Mám pro to pochopení. Podzim byl opravdu náročný, vlastně se ukazuje, jak všechno souvisí se vším, i s mistrovstvím světa, jak je to všechno takové našťouchané a ještě Plzeň měla do toho poháry," obhajuje počínání západočeského celku Jiří Lizec, který je také přítomen ve fotbalovém studiu moderovaném Alešem Svobodou.