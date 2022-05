Pešír bude zastávat úkoly reprezentačního manažera až do konce Ligy národů

"Bude absolvovat celou Ligu národů. To nám poskytuje časový prostor reagovat na to, že skončil Libor Sionko. Neměli jsme dostatečný časový prostor, abychom se tomu mohli plnohodnotně věnovat. Teď nechci spekulovat (o jménech), ale určitě se to vyřeší," řekl na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek.