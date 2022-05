Plzeň? Preferuju zahraničí, říká reprezentační útočník

„Zatím nevím, jaký bude můj nový klub. Mám nyní dva týdny na to, abych se rozhodl. Vím, že jsem už nějaký čas spojovaný především s Plzní, jenže já sám nevím, co se během dvou nadcházejících týdnů stane," prohlásil Jurečka.

Historický pohárový úspěch pro Slovácko se spoluhráči řádně oslavil, druhý den však už seděl v letadle a mířil na dovolenou do USA. „Oslavy proběhly v pořádku, všichni je přežili ve zdraví. Navíc my, Moraváci, tohle umíme," vtipkoval Jurečka. „Je pravda, že dovolenou jsem neměl dlouhou, ale o to víc jsem si ji užil. Čtyři dny jsem byl v New Yorku, zbytek na Floridě u kamaráda. Byl jsem na NHL, na zápase play off Tampa Bay proti Floridě. Šlo o postupový duel, byl to neskutečný zážitek, navíc jsem viděl v akci české hokejisty Ondřeje Paláta a Radko Gudase," podotkl Jurečka.