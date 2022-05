Slavia? Situaci bych teď řešil jinak, neměl jsem do Edenu jít, říká čerstvý reprezentant

Neřekl bych, že mám do Slavie blíž. Nějaká jednání proběhla, nějaká probíhají, ale teď tohle není na mně. Kluby se musejí domluvit mezi sebou. Nechávám to na agentovi, abych tyto věci nemusel řešit. Až bude něco konkrétního, řekne mi. Uvidíme, co přijde. A v čem třeba pomůže nominace do reprezentace.