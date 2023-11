Poláci musí. Trumfem Čechů by měly být brejky. Nastoupí Kušej?

Varšava (od našeho zpravodaje) - Pro Polsko je páteční zápas poslední ve skupině, další šanci už nedostane. Logicky tedy vsadí všechno na útok. Nový trenér Michal Probierz nasadí s vysokou pravděpodobností co nejvyšší počet kreativních, ofenzivních hráčů v čele s uzdraveným kanonýrem Robertem Lewandowským.

Pro české mužstvo se tedy nabízí varianta poctivé defenzívy a rychlých protiútoků. „Předzápasová matematika vybízí k modelu bránění a chození do brejků. Tohle sice není můj šálek kávy, ale mohlo by to vést k úspěchu,“ říká trenér Josef Csaplár, který v roce 2006 dovedl Plock k triumfu v Polském poháru.