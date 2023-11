Polský trenér neponechal nic náhodě, v Praze vyzvídal i od Šilhavého!

Varšava (od zpravdaje Sport.cz) - V přípravě na páteční kvalifikační duel neponechal nic náhodě. Dokonce se vydal na nedávný domácí zápas Slavie s AS Řím v Evropské lize. Aby viděl v akci červenobílé reprezentanty, kteří se můžou jeho týmu na Národním stadionu postavit.

Zavzpomínali na tehdejší společné působení, karty k vzájemnému zápasu pochopitelně neodkryli. „Bylo to příjemné setkání. Navíc jsem se v Edenu seznámil i s trenérem Šilhavým. Mluvili jsme spolu, bylo to fajn,“ podotkl Probierz.

Když se ho jeden z polských novinářů zeptal, jestli ví, jak na český tým, měl po ruce jednoznačnou odpověď. „Nebát se držet míč. To je klíč. Češi hrají agresivní fotbal, což bylo vidět v Edenu. Musíme tomu čelit rychlým přechodem do útoku. Soupeř preferuje dvě varianty rozestavění, se čtyřmi nebo se třemi obránci. Jsme připraveni na oba modely,“ prohlásil Probierz, který do hráčů pumpuje sebevědomí.