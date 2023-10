Premiant Evropské ligy je teď v kariéře nejvýš. Nelítám hlavou v oblacích, ujišťuje Chytil

„Pochopitelně mě potěšilo, moc si toho vážím. Když jsem do Slavie v létě přišel, ani mě nenapadlo, že se mi něco takového povede. Ale čtvrtek už je pryč, v neděli byl další zápas. Nelétám hlavou v oblacích, chystal jsem se hned na zápas v Liberci. A teď na utkání tady v reprezentaci,“ líčí Mojmír Chytil své pocity.

V Liberci přispěl jednou asistencí k vítězství 3:2. V národním týmu by rád navázal na formu ze Slavie.

„Přijel jsem v dobré náladě. Oba zápasy v minulém týdnu jsme zvládli. V Evropské lize máme šest bodů, utkání v Liberci jsme si udělali o něco těžší, než jsme potřebovali. Nakonec jsme to zvládli a jsme šťastní. Teď už mám s ostatními nastavenou hlavu na nároďák. Chceme vyhrát v Albánii a také s Faerskými ostrovy,“ hlásí útočník.

„Moje kariéra dosud měla určitý vývoj. Začalo to už hostováním v Pardubicích. Jsem na nějaké cestě, zatím se mi daří i po přestupu do Slavie. Teď je to asi nejvíc, kam jsem se zatím v kariéře dostal,“ rekapituluje Chytil.