PŘÍMÁK: Změna měla přijít dřív. Při vší úctě a respektu k Šilhavému, říká expert

„Tlak na jeho Šilhavého je velký, trenér už se mi zdá nějaký ten pátek vyčerpaný. Opakuji, se vším respektem k jeho osobě. Není pro nikoho jednoduché pozici uvolnit, ale ve fotbale to tak je. Nedaří se, musí se něco změnit a nejjednodušší je vždy změna trenéra. Navíc dost často mívá kladné účinky,“ nastiňuje Rajnoch, jaké by momentálně bylo dle něj nejlepší řešení.

Podle Rajnocha však oznámení, že se výbor sejde v dalším týdnu, celé situaci nepřidalo. „To přeci není dobré pro trenéra ani celý tým. Neříkám však, že je věc špatně komunikovaná, tlak na předsedu Petra Fouska je obrovský, lidé chtějí vidět řešení. Reprezentace je mužstvo složené z nejlepších hráčů u nás. Ať přijde jakýkoliv trenér, a že jich u nás máme dobrých dost, tak by nebyl problém za dva dny kluky připravit. Jde o to je namotivovat a vlít do nich novou krev,“ nastiňuje Rajnoch, že kdyby to šlo, mohla změna přijít už před nedělním střetnutím s Faerskými ostrovy.