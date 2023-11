Reakce klubů na pařbu v Olomouci. Největší újma je finanční, tvrdí expert

„Byla to událost, která se řešila i v britských médiích. Zahlédl jsem například poznámky ve stylu: je dobře, že Coufal proti Moldavsku nehrál, aspoň bude čerstvý na další ligový zápas,“ pousmál se Straka, než začal mluvit o potenciálních reakcích klubů.

Pro připomenutí: Brabec patří řeckému Arisu Soluň, Coufal hraje ve West Hamu a Kuchta je doma ve Spartě. „Od klubů musí přijít tresty, aby si hráči uvědomili, co udělali,“ zdůraznil Straka. „Vždycky podepisujete reglement klubu: v případě, že mu uškodíte, jsou tam nastavená jasná pravidla včetně peněžních pokut.“

Straka mluvil z vlastní zkušenosti. „Já to podepisoval už v Mönchengladbachu,“ připomněl svoji první bundesligovou štaci, kam přišel v roce 1988 ze Sparty. „Věděl jsem, že když budu mluvit o klubu špatně nebo se špatně chovat, přijdou sankce. Myslím, že takhle to mají všude.“

A konkrétní tresty? „Největší újma je finanční, byť se dnešní hráči pohybují v jiných relacích než my tenkrát. Ovšem ve finále nejde o to, jestli dostanete pokutu deset či sto tisíc nebo třeba půl milionu. Jde o to, že škodíte klubu,“ vykládal Straka se svým obvyklým zápalem v hlase.