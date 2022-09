Reparát, koncentrace a žádné spoléhání na náskok. Lvíčata čeká klíčový duel

Jediný zápas dělí českou fotbalovou reprezentaci do 21 let od postupu na evropský šampionát. Z Islandu si svěřenci trenéra Jana Suchopárka přivezli nadějnou výhru 2:1, v úterní domácí odvetě (od 18:00) ale nehodlají náskok jen hájit. Cílem je předvést aktivní a atraktivní výkon, aby se soupeř nedostal příliš do hry.

Foto: @ceskarepre_cz Zleva Adam Karabec, Václac Sejk a Jan Žambůrek na tréninku Lvíčat před odvetou baráže o ME proti Islandu.Foto : @ceskarepre_cz

Článek Atmosféra v kabině po pátečním triumfu na Islandu nebyla vítězná. Všichni věděli, že mají za sebou jen polovinu cesty. „Cítím z mužstva zdravé sebevědomí a koncentraci potřebnou k tomu, abychom postoupili. Nejsme horší, máme dobře nakročeno. Ale všichni cítí, že je potřeba podat lepší výkon. Jen ten nám pomůže projít dál," podotýká kouč Suchopárek. Podle kapitána z prvního utkání Jana Žambůrka musí tým ideálně zapomenout, že má náskok, a do odvety jít jako do nového zápasu. „Nechceme bránit výsledek, ale vyhrát," zdůrazňuje 21letý středopolař působící v dánském Viborgu. Složit reprát za vlažný závěr Češi na Islandu prohrávali po gólu z penalty, díky trefám Matěje Valenty a Václava Sejka ale dokázali skóre otočit. I když byli většinu duelu lepší, v posledních přibližně deseti minutách si domácí dokázali vytvořit převahu a od vyrovnání je v závěrečném nastavení dělily decimetry. Přípravy lvíčat vrcholí 🦁💪 pic.twitter.com/9ooFu8SDC1 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 26, 2022 Trenérský štáb tak nebyl s představením stoprocentně spokojený. „Věřím, že doma složíme reparát a ukážeme aktivní pojetí fotbalu. Na konci úvodního střetnutí jsme ustrašeností dovolili soupeři dostat se do drtivého tlaku. To nesmíme znovu připustit," apeluje kouč. Lvíčata si vybrala pro odvetu stadion v Českých Budějovicích, kde v kvalifikaci vyhrála tři ze čtyř utkání. Nestačila jen na vítěze skupiny Anglii. Tým se chce opřít o podporu v podobě možná i více než čtyř tisíc diváků. „Atmosféra na jihu Čech byla vždy skvělá a doufám, že stejně tomu bude i v úterý. Já chtěl pro blízké čtyři lístky, což je oproti jiným ještě málo," usmívá se Žambůrek. Úspěch? Jen vyhrát celé EURO Podle Suchopárka je velkou výhodou, že reprezentace má opravdu své prostředí, které detailně zná. „Přesně víme, co a jak chodí. Kluci to cítí a jsou v pohodě. Samozřejmě chceme hrát i na jiných místech, ale v každé kvalifikaci je důležité zvládnout domácí utkání. Pak je velká šance postoupit," konstatuje Suchopárek, jenž v pátek v den úvodního klání baráže oslavil 53. narozeniny. „Mužstvo má charakter i kvalitu, pokud se to povede dát do zápasu přímo na hřiště, tak jsme schopni zvládnout i ta nejtěžší utkání. I ten otočený výsledek na Islandu charakter mužstva jen potvrdil,“ zmiňuje trenér Jan Suchopárek 🎙 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 26, 2022 Na mistrovství Evropy v roce 2023 do Rumunska a Gruzie se už kvalifikovalo kromě pořádajících zemí deset států. Poslední čtyři účastníci pak vzejdou právě ze stejného počtu barážových dvojzápasů. „Naši kluci mají charakter. Náš styl není vždy pohledný, ale využíváme dispozic jednotlivých hráčů. Z toho plyne taktika, která bude plně úspěšná jen v přípravě, že vyhrajeme celé EURO. To, že jsme byli druzí ve skupině a snad postoupíme přes Island, jsou jen krůčky a ‚přípravka'. Ale pro nás všechny nesmírně zajímavá, protože máme šanci se dostat na závěrečný turnaj," hodnotí trenér. Reprezentace Karty zapomenuty. Obranu Lvíčat se chystá trápit islandský klenot

