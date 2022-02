Rusové zaútočili na Poláky: Chcete využít příležitosti ve svůj prospěch

„FIFA je mocná organizace, která takovému požadavku ani nebude věnovat pozornost. Polský fotbalový svaz hledá příležitost, jak porušit pravidla a pomoci si. Ví, že v Rusku to bude pro její reprezentaci těžší, než by tomu bylo na neutrální půdě," reagovalo vedení ruské asociace.

Prezident polského fotbalového svazu Cezary Kulesza prohlásil, že od FIFA nedostal žádné informace o změně místa konání semifinále play off, a proto se reprezentace logisticky připravuje na cestu do Moskvy.

„Pravdou je, že když nepoletíme do Ruska na play off, poletí tam někdo jiný a my budeme potrestáni tím, že budeme vyřazení z bojů o účast na mistrovství světa. Nemáme žádný vliv na to, jak rozhodne světová federace," uvedl Kulesza.