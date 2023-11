Šilhavému se nedivím. Zaslouží respekt, byl správnou personou, říká expert

Šilhavý svůj konec vysvětlil právě enormním tlakem, k rozhodnutí prý přispěla zlost nebo agrese vůči jeho osobě. „Já se mu nedivím, sám jsem takový tlak zažil a není jednoduché se s ním vyrovnat,“ komentuje Straka.

I když zpětně tušil, že bez ohledu na výsledek duelu s Moldavskem a postup na EURO 2024, který se Česku podařil, Šilhavý skončí, stejně ho veřejné prohlášení ihned po pondělním utkání šokovalo. „Když trenér dokáže dostat tým na EURO, měl by pokračovat, ale sami víme, co tomu předcházelo. Chápu, co udělal, kdyby se mělo o jeho pozici jednat znovu, bylo by to pro celý realizační tým horší,“ říká muž, jenž v minulosti také usedl na jeden zápas na lavičku fotbalové reprezentace.

Šilhavý byl u reprezentace od roku 2018, v 59 zápasech si připsal 28 výher, 10 remíz a 21 porážek. Dovedl mužstvo na dva kontinentální šampionáty, na tom minulém dokonce do čtvrtfinále. Naopak zažil neúspěšnou kvalifikaci na mistrovství světa. V Lize národů postoupil mezi elitu, ale také z ní spadl o patro níž.

„Jarda si zaslouží stoprocentně respekt. Ukázal, že byl správnou personou, dvakrát nás dostal na EURO, což se počítá. Zanechal výraznou stopu,“ bilancuje Straka. Zároveň zmiňuje, že rozhodně nepomohly kauzy, které se kolem národního mužstva v poslední době děly.

Tou závěrečnou je víkendový výlet Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty do noční Olomouce během reprezentačního srazu. „Exces konci trenéra nahrál. Bohužel to byla poslední tečka, která do všeho zapadala. Jarda udělal správně,“ opakuje Straka.

„Znám Jardu velice dobře, pracovali jsme spolu, je to seriózní borec, který nemá ve zvyku řvát nebo někoho diskriminovat. Vždy při problému hledal dialog. Exces z Olomouce byl vrchol, který se na této úrovni nesmí stát, glosují to média i v Německu nebo jinde v zahraničí. Hráči by si měli uvědomit, co způsobili. Jde o respekt k fanouškům, sponzorům a všem, kteří pracují kolem fotbalu,“ podotýká Straka.

Fotbalová reprezentace je tak aktuálně bez trenéra. Jméno bude hledat nová pracovní skupina pod vedením předsedy FAČR Petra Fouska, který by si přál, aby bylo rozhodnuto co nejdříve po Novém roce. Variantu se zahraničním koučem označil v úterý za okrajovou.