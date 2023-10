Šilhavý: Neřeším, co bude dál, atmosféra v týmu je dobrá

Atmosféra je dobrá. Každý máte v sobě, že se zápas v Albánii nepovedl. Ukázali jsme si nějaké věci, kluci to vnímali stejně, akceptovali to. Nemůžeme smutně brečet, zítra nás čeká další zápas a musíme být připraveni.

Situaci vnímám, ale zápas je to hlavní, co nás čeká. Abych teď řešil co bude nebude… Především mě zajímá utkání a uvidíme, jak rozhodne výkonný výbor.

Je to nepříjemné, komplikace v cestě na EURO nastala. Zpočátku to vypadalo jednoduše. Pak se to zamotalo klopýtnutím v Moldavsku a doma s Albánii. Teď nám Albánci utekli, ale pořád to máme ve svých rukou. Musíme se nadechnout i pro poslední dvě utkání v listopadu.