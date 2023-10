Šilhavý po výbuchu: Moje pozice se bude řešit, nevím, s čím přijde vedení

Trenére, co se v Tiraně stalo?

Vstoupili jsme do utkání velice špatně, komplikovali si přípravnou fázi do útočné. Místo centrů do vápna jsme to obehrávali, přicházely ztráty jako v prvním domácím zápase. První střela znamenala gól. Místo vyrovnání jsme šli do deseti, pak už to bylo složité. I po půli jsme hráli na velké riziko, ale soupeř dobře bránil a chodil do brejků. Dal ještě dva góly, bylo to pak těžké.

Nepřemýšlíte po tak těžké porážce o rezignaci?

Bude se to řešit, to je jasné, ale mojí povinností je připravit tým na neděli (zápas s Faerskými ostrovy v Plzni), což je krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím.

Jak porážku nesete osobně, ve své hlavě…?

Samozřejmě špatný výsledek. Nesu ho špatně, ale vždycky se taky kouká na to, jaký byl vývoj a tak dále. Nechci se vymlouvat na vyloučení, ale když hrajete poločas o deseti, tak se to někde projeví.

Fanoušci v Tiraně vypískali Tomáše SoučkaVideo : Pavel Dosadil, Sport.cz

Už jste viděl situaci před vyloučením? Byla Chytilova ruka podle vás opravdu úmyslná?

Přiznám se, že jsem to ještě neviděl ani na laptopu, který dole máme. Mojmír říká, že mu to šlo do horní části ramene, když se sklonil. Myslím, že to bylo na červenou kartu kruté.

Ale přesto, neměli jste být i o deseti nebezpečnější?

Souhlasím, taky si představuji, že budeme nebezpečnější. Ale soupeř hrál velmi dobře v obraně, my pak ještě o deseti… Složité, riziko bohužel nevedlo k výsledku.

S Albánií jste ze dvou zápasů uhráli jen bod. Nepodcenili jste ji?

Určitě ne. Hráli jsme s nimi před ME 2020, pak ještě před měsícem. Sílu soupeře jsme znali, mají šikovné hráče.

Jak velká je to komplikace v boji o postup?

Pořád je to těžké, ale vše máme nadále ve svých rukou. Doma s Faery, pak jedeme do Polska. Když v nejbližších zápasech uspějeme, zase to bude jen o nás.

Nenapadá vás, že poslední šancí může být baráž?