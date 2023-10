Nic pozitivního, hodnotí blamáž v Albánii Poborský. Co pozice Šilhavého?

Fotogalerie +13

„Naši zaslouženě prohráli, týmově se mi to nelíbilo. Když to vezmu podle postů individuálně, Albánci jsou na lepší úrovni, za celý zápas jsme si neudělali ze hry gólovou šanci. Je otázka, jestli tohle není realita českého fotbalu. Pořád koukáme, že bychom měli Albánii sfouknout, ale ono už to tak není. Tato doba je pryč, jsme 37. v žebříčku FIFA a můžeme jít ještě níž,“ pravil Poborský.

Výkon opravdu nebyl dobrý, marně se hledají i dobré individuální výkony, které by vystoupily z matného projevu, jaký parta kolem kapitána Tomáše Součka v Tiraně předvedla.

„Ukázali jsme strašně málo. Možná dobrý začátek, ale Jardovi se nevyplatila sázka na Davida Juráska a Mojmíra Chytila. Jurásek velmi slabý ve všech aspektech. Chytil přísná druhá žlutá karta a regulérní gól, ale v šanci v první minutě se asi leknul. Nevím, netrefil snad ani míč,“ konstatoval v ČT trenér a bývalý mládežnický reprezentant Martin Hyský.

Utkání hodně ovlivnila jak velmi kontroverzní druhá žlutá karta pro Chytila, jehož zakončení bylo podle sudích úmyslně rukou a útočník Slavie musel do sprch, tak gól Albánie v 9. minutě.

„Začátek zápasu je o hlavách, nebyli jsme nachystaní a už se to vezlo,“ podotkl Poborský. První trefu Asaniho si za ráměček zřejmě nedá ani gólman Jiří Pavlenka.

„Pavlenka prvním gólem mužstvo nepodržel. Možná měl před sebou bránícího hráče, ale jeho reakce byla hrozně pozdní. Velmi špatně zahráli oba krajní stopeři Ladislav Krejčí i Tomáš Holeš. Nebyli odvážní, nepřečíslovali a lehce jsme se zbavovali míčů,“ komentoval Hyský.

S Albánií prohráváme 0:3. pic.twitter.com/iKDRhb4Su0 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 12, 2023

Jistě se bude opět skloňovat jméno hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého. „Situace mu nenahrává. Když to přeženu, bůh ví, jestli ještě přijede do Česka. Ale jiní hráči tady prostě nejsou. Můžeme se bavit, jestli má hrát Petr, nebo Pavel, ale když se podíváme na širší kádr národního týmu, tak jiné hráče nevidím. Je to smutné. Nechci ale Jardu obhajovat, to musí on sám. Buďme pokorní,“ posteskl si Poborský.