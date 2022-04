Šilhavý: Pokud se domluvím na smlouvě, budu rád u reprezentace pokračovat!

Tohle také bude v jednání. Co se týká sportovní stránky, nevím o tom. Možná některý z asistentů nebo kluků ze širšího realizáku, že by chtěli končit. Zatím jsem o tomto neuvažoval, čekal jsem, až bude zcela jasné, jak se věci mají, že mám důvěru. Pokud to s prodloužením dopadne, budu se s kluky z realizačního týmu bavit. Nemyslím si, že by tam měly být výrazné změny.