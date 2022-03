Weber o reprezentaci: Proč bychom měli Součka šetřit? Zelený je u nás nedoceněný. Co Šilhavý?

Překvapilo vás, že proti Walesu odehrál celý zápas kapitán Tomáš Souček, který je ve West Hamu hodně vytížený?

Reprezentaci považuji za strop, líbí se mi, když hráči hrají. Nikdy jsem neměl rád spekulace, kdy si kluby domlouvaly, že někdo bude hrát poločas nebo šedesát minut. Myslím, že trenér se rozhodl správně, chtěl udělat výsledek. West Ham měl také možnost ho v nějakém poháru šetřit, ale nešetřil. Tak proč bychom to dělali my v nároďáku, ještě když sám Tomáš chce hrát?

Ovšem do hry vůbec nezasáhl Ladislav Krejčí mladší, jenž je také defenzivním záložníkem. Není škoda, že nebyl otestován v přátelském utkání?

To je druhá věc, ale opět se vracíme k významu nároďáku. Trenér Karel Brückner měl sice úplně jiný hráčský materiál, ale říkal, že reprezentace není úplně na zkoušení. Samozřejmě někdy je potřeba hráče otestovat, ale ne za každou cenu. Další zápasy budou v červnu, pokud bude mít Láďa Krejčí formu, určitě se do týmu dostane. V tuhle chvíli bych to ale nezpochybňoval, trenérský štáb chtěl udělat výsledek. Tomáš je pro něj klíčový hráč, proto ho v sestavě nechali.

Nebylo lehké dostat hráče po baráži na správnou vlnu, ale zvládli to, hodnotí Jaroslav ŠilhavýVideo : FAČR

Jak se vám líbili Jaroslav Zelený a Ondřej Lingr, kteří v národním mužstvu moc prověření nejsou?

Oba jsem trénoval, takže jsem měl ohromnou radost, že hráli. Jarda Zelený je podle mě u nás nedoceněný hráč. Trošku mě překvapilo, že se neprosadil ve Slavii, i když tam měl velkou konkurenci. Umí hrát levého obránce, stopera, včera hrál levého halvbeka, připravil i první gól. A Ondra Lingr? Jeho forma z posledních týdnů napovídala tomu, aby se do reprezentace dostal. Je to jeden z mála hráčů, který byl aktuálně ve výborné formě.

Má nakročeno k tomu, aby se stal lídrem reprezentačního výběru?

O lídrovi bych ještě nemluvil, ale zraje do pozice, kdy by měl do nároďáku patřit. Měl by své výkony opakovat a do mužstva po vzoru Jankta a dalších, kteří se stali pilíři, zapadnout. Postupem času v další kvalifikaci by to mohlo přijít.

Český tým vsadil stejně jako ve Švédsku na systém se třemi stopery. Jak se vám to pozdávalo?

Nefungoval tak dobře jako ve Švédsku, to je potřeba říct. Typologie hráčů byla malinko jiná, Holeš, který ve Walesu nenastoupil, je dynamický. Včera to na mě působilo tak, že v obraně tak rychlí hráči nejsou. Velšané hráli dlouhé balony za obranu, my jsme s tím měli problémy, hlavně naše levá strana. Zápas ne vždy hráči sedne, ale nevím, jestli se typologicky ti hráči do tohoto utkání hodili. Ve Švédsku se mi to líbilo daleko víc.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Jozef WeberFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Je v současné situaci Tomáš Holeš pro fungování obrany stěžejním mužem?

Stoprocentně. Jeho dynamika je v tříobráncovém systému cítit. S ním by to bylo lepší. Neříkám, že ti kluci hráli špatně, ale Zima, Petrášek ani Brabec nejsou tak rychlostně vybaveni jako Holeš. To samé pro konstruktivní hru.

Zklamal vás Tomáš Petrášek, na něhož jdou z polské ligy dobré reference?

Přiznám se, že polskou ligu nesleduji, ale dobré reference na něj šly. Ovšem nepotvrdil to, utkání mu nesedlo.

Velkým tématem tohoto srazu byla také absence prvního útočníka Patrika Schicka. Jak ho podle vás zastoupil Jan Kuchta?

Líbil se mi. I v úvodu utkání ve Walesu se dostal do dvou šancí, pracuje, obětuje se. Myslím, že v určitých chvílích, jako byla třeba situace ve Švédsku po inkasovaném gólu, bychom potřebovali mít ve hře oba. Schicka i Kuchtu. Jsou typologicky jiní, Kuchta je pracovitý, kolem Schicka by to odmakal. Je na něm ale vidět, že udělal obrovský krok fotbalově i lidsky. Známe se, jako mladý kluk byl na zkoušce v Karviné. Jeho kariéru sleduji.

Hodně se řeší, zda bude trenér Jaroslav Šilhavý pokračovat u týmu. Jaký dojem máte z atmosféry, která nyní kolem reprezentace panuje?