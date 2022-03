Slavia s Plzní bijí na poplach! Přišly v Cardiffu o opory pro nedělní šlágr?

Cardiff (od našeho zpravodaje) - „Mrzí mě moc, že se kluci zranili. Věřím ale, že se nebude jednat o nic vážného, aby mohli hrát za svůj klub," řekl po úterním duelu trenér Jaroslav Šilhavý. Staněk si ve Walesu prožil déjà vu. V prvním poločase padl velšskému útočníkovi Matondovi pod nohy, ten ho nohou zasáhl v plné rychlosti do hlavy.

Navlas stejnou situací prošel na konci února, v ligovém utkání s Pardubicemi inkasoval úder nohou do zátylku při střetu s Akosah-Bempahem. Také jemu padl pod nohy. Byť se střídání několik minut bránil, nakonec uznal, že pokračovat by byl velký hazard. Následné vyšetření v nemocnici odhalilo menší otřes mozku, za týden ale stál znovu mezi tyčemi. V Cardiffu vydržel do přestávky, pak už zůstal v kabině.