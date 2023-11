Neumann by měl odstoupit, hlásí Straka. Sám by prý hráče v baru rychle zpacifikoval

Jde o noc ze soboty na neděli, kdy byl Neumann spatřen s reprezentanty Jakubem Brabcem, Vladimírem Coufalem a Janem Kuchtou v olomouckém klubu Belmondo. Sám Neumann vylučuje , že by se na večerní akci nějak podílel. Do baru prý dorazil s dcerou, která v Olomouci studuje, sám dle svých slov inicioval odchod hráčů na hotel.

Na fotkách je ale vidět, jak stojí vedle Kuchty a má v ruce drink. „Tohle jde mimo mě, nechápu to. Musí být přeci ten první, kdo zavelí. Tak je vyženu. Tak jim řeknu, ať se seberou a mažou pryč. Ne aby si spolu dávali drink. Nepřípustné ze všech stran, to se nedělá,“ rozohnil se Straka ve studiu Sport.cz.

„Tohle nejde, špatný příklad. Tohle se nedělá, sorry. Kdyby inicioval odchod, tak jinak. Být na jeho místě já, hráče bych takovým způsobem zpacifikoval, že by do minuty byli pryč. To vám garantuji,“ pokračoval rázným tónem. Straka připustil, že opravdu mohlo jít o určitou shodu náhod, ale rozhodně to tak nevypadá. „Vše vrhá neskutečným způsobem otazníky. Musím se jen smát,“ dodal zkušený kouč.