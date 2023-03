Úleva. Čeští fotbalisté budou moci přistát v Moldavsku

V Moldavsku už několik týdnů panuje politické napětí. V Kišiněvě se konaly demonstrace, na kterých proruské síly požadovaly demisi prozápadní vlády a prezidentky Maii Sanduové. Hlava státu v únoru obvinila Rusko, že chce v zemi provést převrat s využitím opozice. Moskva to popřela.

Český celek po úvodním domácím duelu s Polskem odcestuje k druhému utkání evropské kvalifikace do Moldavska v sobotu 25. března odpoledne, zápas v Kišiněvě odehraje v pondělí 27. března večer. Pokud by se situace zhoršila, není vyloučeno, že národní tým přistane v sousedním Rumunsku a do dějiště duelu se přepraví po zemi.