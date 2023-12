Velká jména u reprezentace. Pod Nedvědem by se na pařbu nešlo, tvrdí expert

„Variant je spousta,“ řekl Mareš. „Ivan Hašek je velké jméno českého fotbalu, trénoval Spartu i reprezentaci. A takový Martin Svědík odvedl kus práce ve Slovácku, dokázal tým připravit na poháry.“

Kromě konkrétních jmen Mareš zmínil ještě jedno důležité slůvko: koncepčnost. „Tenhle termín jsem slyšel od předsedy asociace Fouska. Fajn, pojďme pracovat s výhledem na nějakou dobu dopředu,“ pravil Mareš. „Bylo by dobré si připravit lidi na to, aby se podruhé nestalo, že u reprezentace skončí kouč Šilhavý, a my vlastně nevíme, kdo přijde po něm. Proč to není trenér jednadvacítky Suchopárek? Nebo někdo z Šilhavého asistentů, třeba pan Chytrý?“

Kdyby Mareš vybíral nového kouče reprezentace, ukázal by na plzeňského Miroslava Koubka, nejstaršího trenéra Fortuna ligy. „Teď bych volil tuhle variantu a k panu Koubkovi bych přidal třeba pana Svědíka. Nebo někoho z mladých: například slávistický asistent Köstl už má nějakou cestu za sebou a třeba by klub řekl, že by to šlo,“ přemítal Mareš. „Nabízí se další mladé pušky, Kováč či Jarošík. Mohli by se otloukat, spolupracovat s jednadvacítkou a propojit to. Chtělo by se pro příště vyhnout tomu, že když u reprezentace někdo skončí, bude se dlouze přemýšlet, komu to vlastně dáme.“

A co Pavel Nedvěd jako potenciální manažer reprezentace? Mluví se i o jiných, časově méně náročných pozicích. „Je to obrovské jméno a navíc téhle práci rozumí, dlouho byl ve vedení Juventusu,“ připomněl Mareš zásadní položku z Nedvědova životopisu.

„Myslím, že kdyby byl manažerem reprezentace, v týmu by se nestalo to, co před Moldavskem,“ narážel Mareš na skandál Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty, kteří dva dny před posledním zápasem evropské kvalifikace vyrazili na olomouckou diskotéku Belmondo.