Rozjetý Řezníček po gólu číslo 16: Nevím, proč na mě v Teplicích pískali. Mluvil i o reprezentaci

Kolem penalty bylo hodně emocí. Váš pohled?

Já viděl jasnou penaltu. Ondra Pachlopník byl před hráčem a chtěl míč dávat pod sebe do vápna. Viděl jsem, že mu protihráč lehl na lýtka a úplně ho povalil. Bojoval jsem za to, aby se rozhodčí podíval na video a řešil tu situaci. Podle mého to nakonec posoudil správně.

Penaltu jste kopal proti svému někdejšímu teplickému spoluhráči Tomáši Grigarovi. Věděl jste, co udělá?

Po zápase jsme se o tom bavili. Udělal si krok a já to naštěstí dal na druhou stranu. Upřímně, přemýšlel jsem jen nad sebou, nad Tomášem ne. Chtěl jsem dát gól a získat pro nás aspoň bod, což se povedlo. Mimochodem, shodou okolností jsem tady kopal penaltu v nastavení i v poháru.

⏱️ 90' 1:1 Zbrojovka gól! V nastavení srovnal z penalty Kuba Řezníček!#TEPBRN pic.twitter.com/AaWJr6kKIO — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) March 12, 2023

Tentokrát jste to měl o to složitější, že na vás celý stadion pískal. Bylo těžké to ustát?

Je pravda, že na mě pískali, ale nevím proč. Nic jsem jim neudělal. Mám už ale nějaké zkušenosti, tak jsem je využil. Život by šel dál, i kdybych tu penaltu neproměnil, ale vyšlo to a jsem za to rád. Jeli jsme sem s tím, že nesmíme prohrát. Je důležité, že jsme udrželi Teplice pod námi.

Byla to šichta?

V první půli jsme byli lepší než Teplice, ale ve druhé jsme brzy dostali gól. Absolutně nás to položilo, což je velká škoda. Pak už jsme hráli vabank a povedlo se nám to tam dotlačit. Je fajn, že jsme navázali na minulou remízu se Zlínem.

Pojďme k souboji o krále ligových kanonýrů: těší vás čtyřgólový náskok před zbytkem pelotonu?

Řešíme to každý týden. Sleduju to a vím o tom. Teď se rozjíždějí Kuchtič s Čvančim (sparťanští útočníci Jan Kuchta s Tomášem Čvančarou), každý zápas dávají hodně gólů. Jsem první a chtěl bych zůstat co nejdéle, ale za mnou jsou další. Možná mě někdo předhoní, uvidíme.

V úterý reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý představí nominaci na start kvalifikace o EURO. Neozval se vám někdo z národního týmu?