Rozpačitý start Dynama: bez bodů, s děravou obranou a na posledním fleku. Našlo ale starého střelce

„Slávisté vyhráli zaslouženě, pomohla jim obrovská kvalita střídajících hráčů," poznamenal jeden z budějovických trenérů Tomáš Zápotočný. „Našim klukům nemám co vytknout, hráli na hranici svých možností."

Přesto si neodpustili pár chyb, stejně jako ve vstupním zápase na Slovácku. „Tam jsme udělali dvě obrovské hrubky, proti Slavii jednu. Navíc jsme měli o něco vyšší držení míče, přitom slávisté by měli dominovat a nepustit nás z naší poloviny," vykládal Zápotočný.

„Sedm inkasovaných gólů mě mrzí. Nebudu říkat, že je všechno dokonalé. Není to jen o obraně, ale o celém týmu. Budeme na defenzivě pracovat," slíbil kouč Zápotočný.

KONEC ⌛️ | Rvali jsme se, vyrovnali jsme, na body to ale ani tak nestačilo. #cebsla pic.twitter.com/HTRHLQ03k6

Pozitivní moment: proti Slavii se poprvé po návratu do Budějovic trefil populární útočník Zdeněk Ondrášek. „Krásně to tam hlavou zatloukl, přesně kvůli tomu jsme ho přivedli. Kobra zápas odjezdil a odmakal," ocenil Zápotočný. „Nakonec to na body nestačilo, ale hned po zápase jsem řekl v kabině, že neustoupíme z naší cesty a dál budeme hrát svůj atraktivní fotbal."