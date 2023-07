V minulé sezoně bychom to možná prohráli, řekl Trpišovský po nerváku na jihu. Čím překvapují útočníci?

Je to pro nás důležitý výsledek. Pořád je to jen jeden zápas, ale myslím, že v minulé sezoně bychom takové utkání možná nezvládli a třeba i prohráli. Ovšem v Budějovicích bylo na týmu vidět, že si věří. Pomohlo nám, že jsme měli na place víc soubojových hráčů než v minulé sezoně, i přechod na jiné rozestavení. Pochválil bych taky kluky z lavičky: zvýšili jsme obrátky, byli jsme přesnější a měli jsme hlad po gólech. Zápas měl jen dva minusy, gól Dynama na 1:1 a zranění Davida Douděry. Chytl ho zadní stehenní sval, dál uvidíme podle výsledku vyšetření.

Zastavme se ještě u nováčka Mojmíra Chytila, jenž ve Slavii začal dvěma góly ve dvou zápasech. Co vy na to?

Tým Mojmíra dobře přijal, hráči ho už berou jako jednoho z nich. Dělá všechno pro to, aby se do týmu dostal. Jeho výhodou je, že spoustu kluků zná už z minulosti. V Budějovicích zahrál podobně jako s Hradcem, k výsledku hodně přispěl svojí aktivitou. Jeho vstup na hřiště nás uklidnil ve chvíli, kdy jsme to nejvíc potřebovali. Už v Olomouci hrával ve velkém tempu a intenzitě, svědčí mu i souboje proti unavenějšímu soupeři.

Pravda, překvapuje mě klidem v koncovce. V Budějovicích sice nedal penaltu, ale ten klid u něj předtím nebýval až tak běžný. V obou zápasech patřil k našim nejlepším hráčům. Na to, aby se dostal do základní sestavy, potřebuje ještě přidat po kondiční stránce.

Je pro mě velké překvapení, že zatím ani jednou netrefil branku. I na tréninku ji zasáhne osmkrát nebo devětkrát z deseti pokusů. V zápasech mu zatím chybí lehkost a pohoda z konce minulé sezony, což je naprosto normální. Někdo na vlně je, někdo ne. Zatím to na sebe berou jiní. Jak Vencu znám, určitě to hodně prožívá, ale u něj to je o jednom povedeném gólu. Potom to zase půjde jako dřív.