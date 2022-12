Ruský fotbal kvůli sankcím uvažuje o přesunu do asijské konfederace

Ruské fotbalové kluby a reprezentace by mohly opustit evropskou asociaci UEFA a vstoupit do asijské konfederace AFC. Podle agentury TASS by byl přesun ve hře v případě přetrvávajících sankcí, kterým čelí ruský fotbal i celý sport od únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

Foto: Twitter Ruský fotbalový reprezentant Arťom Dzjuba.Foto : Twitter

Článek Ruská reprezentace byla vyloučena před play off o postup na mistrovství světa a nebyla zařazena ani do kvalifikace o Euro 2024. O evropský šampionát v tomto roce už přišel ženský národní tým. Kluby nemohou hrát evropské poháry. Ostatní sporty Ruští a běloruští sportovci by se mohli vrátit do soutěží v Asii

