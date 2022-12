Ruští a běloruští sportovci by se mohli vrátit do soutěží v Asii

Navzdory pokračující válce na Ukrajině by se mohli ruští a běloruští sportovci vrátit do mezinárodních soutěží. Na dnešním olympijském summitu v Lausanne navrhla organizace OCA zastřešující národní olympijské výbory Asie, že by sportovci Ruska a Běloruska mohli startovat na soutěžích, které pořádá. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) uvedl, že tento návrh zváží.

Foto: Kremlin.ru Vladimir Putin s Vladislavem Antonovem po olympiádě v Soči. Archivní fotoFoto : Kremlin.ru

Článek Sportovci Ruska a spojeneckého Běloruska nesmějí aktuálně startovat v mezinárodních soutěžích ve většině sportů. MOV vydal 28. února, tedy čtyři dny po začátku invaze na Ukrajinu, doporučení, aby sportovci těchto zemí byli ze soutěží vyřazeni a aby se žádné mezinárodní soutěže nekonaly na jejich území. MOV argumentoval bezpečností a integritou soutěží. Většina olympijských sportů tuto výzvu uposlechla. Mezinárodní olympijský výbor nicméně rozlišuje mezi tím, co nazývá "sankce", mezi něž patří zákaz pořádání akcí v Rusku či zákaz státních symbolů při soutěžích, a "ochrannými opatřeními" týkajícími se vyřazení sportovců. Prezident MOV Thomas Bach před několika dny zopakoval, že únorové doporučení vydala jeho organizace s těžkým srdcem a porušila tím své zásady. Žádný sportovec by podle nich neměl být vyřazen ze soutěží jen kvůli svému pasu. Po středečním jednání výkonné rady Bach uvedl, že MOV prověřuje možnosti, jak ruské a běloruské sportovce do světového sportu vrátit. Jednou z možností by mohla být asijská varianta. "Během debaty prezident Olympijské rady Asie (OCA) uvedl, že už na asijském kontinentu důvody pro ochranná opatření nejsou. OCA nabídla, že umožní účast sportovců z Ruska a Běloruska na soutěžích v Asii pod svou autoritou, přičemž bude respektovat uložené sankce," uvedl MOV na webu po olympijském summitu. Na ten byl pozván mimo jiné prezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov. Žádný zástupce Ukrajiny na seznamu účastníků uveden nebyl. Brzký návrat do soutěží je pro sportovce důležitý i vzhledem k tomu, že začínají kvalifikační boje o účast na olympijských hrách v Paříži 2024. Ostatní sporty Bolšunov a spol. na sankčním seznamu. Vymažme ruské válečné propagandisty ze sportu, zní z Ukrajiny

