Ruský fotbalový svaz jednomyslně hlasoval proti odchodu do Asie

FIFA a UEFA na podzim schválily návrat do soutěží ruských týmů do 17 let s odůvodněním, že by „děti neměly být trestány za činy, za něž jsou odpovědní výhradně dospělí“. Rozhodnutí vyvolalo odpor některých evropských zemí, například Ukrajiny, Polska, Anglie a Švédska. V říjnu se ruští fotbalisté ani fotbalistky do 17 let do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy nezapojili.