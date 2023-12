Rusové zašli hodně daleko, hrozí jim vyloučení z IIHF! Chtějí být vůbec členem rodiny? ptá se Tardif

Přestože Rusové na posledních dvou MS nestartovali, a ne jinak tomu bude ani za necelý půlrok na šampionátu v Praze a Ostravě, jejich bodové konto v žebříčku IIHF bylo zmrazeno a zůstávají v něm na třetím místě. To proto, aby se sborná jednou mohla vrátit do elitní kategorie MS a nemusela se do něj prokousávat z nižších divizí. Stejně mimochodem přistupuje IIHF i k ZOH 2026, pokud by na nich Rusové mohli startovat.

Nyní to však vypadá, že Rusko překročilo pomyslnou červenou čáru. Může za to případ gólmana Ivana Fedotova. Sedmadvacetiletý rodák z finské Lappeenranty reprezentující Rusko měl před sezonou 2022/23 zamířit do NHL na angažmá ve Philadelphii, jenže v Rusku byl zatčen a musel strávit proti své vůli celý rok v armádě v Severodvinsku.

Tedy ve městě, v němž se nachází základna ruské národní flotily, jen 100 kilometrů od polárního kruhu. Oficiální vysvětlení ruských úřadů? Gólman, jenž vychytal stříbro na loňských ZOH v Pekingu, prý falšoval dokumenty a vyhýbal se vojenské službě.

Foto: Profimedia.cz Ivan Fedotov v dresu moskevského CSKA.

Když se Fedotov z vojenské služby po roce vrátil, podepsal kontrakt s moskevským CSKA, přestože mu dál běžela platná smlouva s Flyers. Čímž Fedotov a CSKA porušili dohodu ruského hokejového svazu s NHL o vzájemném uznávání kontraktů.

IIHF se v tomto sporu postavila na stranu NHL a Fedotovovi zastavila činnost na čtyři měsíce (od letošního září do konce kalendářního roku). CSKA má navíc po celou aktuální sezonu zakázané jakékoliv mezinárodní přestupy hráčů.

Fedotov se však proti rozhodnutí odvolal a z trestu si nedělá žádnou hlavu. Za CSKA navzdory zákazu chytá dál, v KHL má v tomto ročníku na kontě už 23 startů… O uplynulém víkendu ale disciplinární komise IIHF odvolání ruské strany a Fedotova zamítla a potvrdila původní trest.

„Vítáme rozhodnutí nezávislé disciplinární komise IIHF, která podporuje přesvědčení IIHF, že všechny profesionální hráčské smlouvy musí být respektovány,“ nechal se slyšet Tardif.

Foto: Profimedia.cz Prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

V rozhovoru pro ruskou televizi Match TV pak prezident IIHF přidal bližší podrobnosti. „Chce být Ruská hokejová federace členem IIHF? Vše závisí na reakci ruského svazu na rozhodnutí disciplinární komise. Pokud chce Rusko zůstat součástí mezinárodní rodiny, pak musí CSKA a Ivan Fedotov akceptovat rozhodnutí IIHF,“ pohrozil Tardif Rusku vyloučením z IIHF, pokud nebude respektovat Fedotovův trest.

Ruská média uvádějí, že CSKA i Fedotov se proti rozhodnutí disciplinárky IIHF, až jej obdrží, můžou odvolat k Arbitrážnímu soudu do Lausanne, nebo jej akceptovat. Pokud jej však budou dál ignorovat?

„Podle pravidel federace by měl následovat postih, který má šest možných úrovní od varování až po vyloučení. Opravdu netušíme, jestli by IIHF sáhla k tomuto krajnímu řešení,“ cituje Match TV zdroj z prostředí RIHF.