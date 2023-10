Schranz o tutovce v Římě: Zaváhal jsem. Snad doma ukážeme víc

„Řekli jsme si, že pokračujeme dál a budeme se snažit hrát, co chceme. Pokoušeli jsme se o to, ale začátek nebyl ideální. Brzy jsme dostali ještě druhý gól a Římu se hrálo snadněji. Přesto jsme pak měli pasáže, v kterých jsme ukázali kvalitu a dobré věci,“ vyprávěl Schranz.

Sám mohl ve druhé půli rozjásat několik tisíc fanoušků Slavie na Olympijském stadionu, ostatně zmínili jsme to hned na začátku. „Nezalekl jsem se příležitosti. Jen jsem na poslední chvíli zaváhal a změnil svoji původní myšlenku, že vystřelím křížem na vzdálenější tyč. Rozmyslel jsem si to a snažil se to dát horem kolem brankáře. Míč mi sklouzl na nárt a šlo to nahoru,“ popsal Schranz.

„Možná to úplně zlomilo zápas. Kdybychom dali gól na 1:2, hodně by nám to pomohlo a dostali bychom se zpátky do hry. Z té šance měl být gól nebo aspoň lepší zakončení. Pak už jsme to měli těžké,“ líčil slovenský ofenzivní univerzál.