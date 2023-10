Trpišovský: Lukakuovi jsem říkal, že doma budeme určitě lepší

Řím (od našeho zpravodaje) - Kromě toho Trpišovský ocenil, že za ním po utkání přišel slavný kouč domácích José Mourinho, na hřišti se krátce bavil i s hvězdným útočníkem AS Řím Romelem Lukakuem.

Proč jste s AS Řím prohráli?

Soupeř nám ukázal svou technickou kvalitu. V prvním poločase byl lepší v kombinaci a v práci s míčem. Špatně jsme do utkání vstoupili, z prvních dvou střel po našich ztrátách jsme dostali dva góly. AS Řím velice dobře držel balon, nám se ho nedařilo dostupovat, nedostávali jsme ho pod tlak. Nedokázali jsme být v první půli odvážní tak, jak jsme chtěli. Řekl bych, že z padesáti procent to byla naše chyba a z padesáti procent hra soupeře. Ve druhém poločase jsme dobře začali, tlačili jsme se dopředu. Soupeř trpělivě čekal na naše chyby, naštěstí je nepotrestal. Nepovedlo se nám dát kontaktní gól, soupeř si pak zbytek utkání zkušeně pohlídal. Musím uznat, že vítězství domácích je zasloužené, pro celý tým to byla velká škola, jak hrát velké zápasy se soupeři venku. Viděli jsme, co nám chybí, abychom je víc potrápili a případně neprohráli.

Jak velkou školou bylo pro vaše obránce, když hlídali Romela Lukakua a Stephana El Shaarawyho?

Velkou ve dvou věcech. A to, když viděli jejich práci s prostorem, jak jsou schopní seskočit si do meziprostoru pro balon a pak jejich první dotek a krytí míče. V tom byly velké rozdíly. Viděli jsme, jak jsou schopní udržet míč pod tlakem, prvním dotekem si ho dají do prostoru, kam chtějí. Je to zkušenost pro Igoha Ogbua, Tomáše Vlčka, Davida Douděru, Christose Zafeirise a další, kteří dosud nehráli před takovou návštěvou s takovým soupeřem. Ve druhém poločase jsme se s tím vyrovnali líp.

Jaká osobně to pro vás byla zkušenost hrát proti týmu Josého Mourinhovi? A měl jste možnost s ním hovořit, když byl kvůli trestu na tribuně?

Byla to pro mě obrovská zkušenost. Bylo to vidět na vedení jejich týmu, reagovali na naše změny a vždycky zvolili to, co bylo potřeba. Byli na nás dobře nachystaní, dělali nám problémy v těch věcech, které nám normálně problémy dělají. Jsem moc vděčný, že jsme se (s Josém Mourinhem) mohli po zápase vidět. Byl za mnou po rozhovoru, moc si toho vážím. Byl to pro mě obrovský zážitek, chtěl bych mu za to poděkovat.

Mluvil jste i s Lukakuem. Co jste si po utkání říkali?

Prohodili jsme pár slov, pamatujeme si na sebe ze vzájemných zápasů s Interem Milán v Lize mistrů. Šlo o pár zdvořilostních slov. Říkal, že to proti nám bylo zase těžké, že máme i po takové době dobrý tým a že je nepříjemné proti nám hrát. Rádi se vidíme a potkáme se zase v Praze. Říkal jsem mu, že za čtrnáct dní budeme určitě lepší než tady.

Co musíte do té doby zlepšit?