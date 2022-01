Bývalý slávista si pochvaluje letní krok! V Itálii jdu nahoru, tvrdí Zima

„Myslím, že těch pět měsíců proběhlo úspěšně. Nevím, jestli jsem měl nějaká konkrétní očekávání. Přicházel jsem do Itálie s cílem se zlepšovat, zahrát si jednu z nejlepších soutěží světa. Tohle byla moje největší motivace," říká 21letý Zima, který do Turína zamířil v létě ze Slavie.

Nemám konfrontaci na mezinárodní scéně, pouze, co se týká týmu a italské ligy. Nemůžu tedy říct úplně objektivně. Subjektivně si ale myslím, že určitě ano.

Měl jste ze Serie A respekt? Neobával jste se, že to pro vás bude velký skok?

Jsem rád za každou šanci, kterou od trenéra dostanu. Buď v základní sestavě nebo i když můžu zasáhnout do části utkání. Konkurence je v Turíně opravdu obrovská. Někdy vyjde, že nastupuju pravidelně, někdy, že nehraju. Ale zase, pokud nehrajete, můžete na sobě víc pracovat. Dotrénovat věci, která potřebujete.

Určitě ano. Trenér vyznává filosofii, že tým netvoří jedenáct hráčů, ale úplně všichni. Takže na tom musíme být, co se týká herních návyků, všichni stejně. Musíme plnit pokyny do puntíku. Aby v případě, že někdo vypadne ze sestavy, byl nahrazený stejně kvalitním hráčem.

Italové jsou v pohodě. Žiju v Turíně prakticky stejně, jako v Praze. Chvilku mi trvalo než jsem se trochu naučil jazyk, teď už není problém. Spíš jde o to, že jsem v Turíně pořád sám. Rodiče jezdí jednou za dva měsíce na týden, když mají volno.

Italština není úplně těžký jazyk. Začátky byly složité, ale základ už mám, domluvím se. Není to úplně v topu, když něco vysvětluju, je pro mě lepší přejít do angličtiny. I když ani tu nemám vynikající, je však pořád na dostatečné úrovni, abych dokázal vyjádřit, co potřebuju.