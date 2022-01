Trpišovský chystá Plavšiče na beka. Problém může být výška. Jak zvládne bránit?

Angažmá Srdjana Plavšiče ve Slavii zatím není po třaskavém letním přesunu ze Sparty na fanfáry. První půlrok, na jehož počátku byl i krátce zraněný, dopadl pro hbitého srbského dribléra v novém prostředí nevalně, převažuje zklamání.

„Odhaduji, že ani on sám není spokojený s tím, jak hrál. Myslím, že během toho půlroku od něj všichni čekali víc. Já osobně nepředpokládal, že bude hned hrát, ale říkal jsem si, že odehraje víc zápasů a kvalitněji než dosud," zhodnotil pro Sport.cz dosavadní Plavšičovo působení v Edenu bývalý slávistický záložník Jaroslav Černý.

Šestadvacetiletý Srb naskočil během podzimu do devatenácti soutěžních zápasů, ale zvládl v nich dohromady jen 588 minut. Drtivou většinu z této porce absolvoval na levém křídle, což je pro něj nejpřirozenější místo v sestavě. Nevstřelil žádný gól a přihrál na jednu branku v lize proti Teplicích a na jednu v poháru proti třetiligovým Velvarům. Zářivá bilance vypadá jinak.

V zimní pauze ale našel slávistický trenér Jindřich Trpišovský pro Plavšiče nové místo. Byl donucen okolnostmi, protože mu na na levém kraji obrany silně doutná krize. Jan Bořil zůstává mezi zraněnými, Oscar Dorley bude kvůli vyloučení v posledním podzimním zápase na Baníku Ostrava chybět první tři zápasy na jaře a Davida Juráska z Mladé Boleslavi se nepovedlo přivést. Trpišovský se tak musel po alternativě rozhlédnout ve stávajícím kádru.

Plavšiče na pozici levého beka vyzkoušel v modelových utkáních na portugalském soustředění, kdy proti sobě nastoupily dvě slávistické jedenáctky. Srb se mu líbil. „Momentálně je samozřejmě skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná nejlepší hráč. Na druhou stranu se kluci trošku znají, tenhle zápas byl nahoru dolů, vypadal trochu jinak, než se pak hrají ostré zápasy v sezoně," uvažoval Trpišovský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Exsparťan Srdjan Plavšič v barvách Slavie Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Je to určitě dobrý první krok, vypadá to nadějně, ale pak se bude v ostrých utkáních dostávat do trošku jiných situací. Ovšem jsme rádi, že v nouzi, kterou na tom postu máme, se tu objevila taková varianta. Myslím, že Srki patřil mezi tři nejlepší hráče tohohle kempu," doplnil velitel lavičky „sešívaných".

Pokud tedy nenastane zásadní zvrat, měl by Plavšič na levém kraji defenzivní čtveřice vyběhnout do prvního jarního zápasu proti Karviné. „Kromě výšky má veškeré předpoklady, taky jsme ho ve Spartě na téhle pozici párkrát zkoušeli, ale nepůsobil dobře v obranné fázi. Rychlost, útočná fáze, poctivost, to vše mluvilo pro něj. Nicméně defenzivu neměl zažitou. Je otázka, jaký pokrok udělá, když se s ním bude pracovat a bude opakovaně dostávat šanci, což je potřeba," podotkl bývalý kouč Letenských Zdeněk Ščasný.

„Nemyslím si, že by tam měl hrát pravidelně. Spíš bych si tam představoval někoho vyššího. Krajní bek hodně podstupuje souboje, musí chodit do hlav, on na tohle úplně stavěný není," zapřemítal Černý. Pro ilustraci doplňme Plavšičova ligová čísla z podzimní části. V soubojích vykázal úspěšnost 48 procent a vyhrál jen 27 procent vzdušných střetů.

Černý však míní, že by pro určitý typ utkání mohl představovat dobrou volbu. „Umí po lajně jezdit. Třeba při domácích zápasech, kdy to bude chtít trenér postavit trochu ofenzivněji, by se tam mohl hodit," zauvažoval majitel dvou mistrovských titulů.

Foto: SK Slavia Praha Denis Alijagič (v červenobílém dresu) s Tarasem Kačarabou během modelového utkání na soustředění Slavie.Foto : SK Slavia Praha

„Uvidíme. Třeba překvapí a bude na téhle pozici hrát. Nyní je těžké to predikovat. Ale když mám teď říct za sebe, tak si ho na levém beku v těžších zápasech neumím moc představit," prohlásil Černý.