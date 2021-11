Český reprezentant po boku šampionů. Barák válí v lize mistrů Evropy

„Celkově jsem dobře naladěný. Fungujeme skvěle jako tým, dáváme hodně gólů, vytváříme si mnoho příležitostí, a pak je snadné mít dobrá čísla. Ale upřímně, jsem trošku zklamaný. Moje osobní statistiky by mohly být lepší," hodnotil Barák v nedávném rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

„Dostávám se do hodně šancí, ale tři branky z úvodních čtyř jsem dal z penalt. Chybí moje finální kvalita, kolikrát bych situace mohl řešit lépe. Nemůžu říct, že by mě to trápilo, ale určitě mohu být produktivnější," dodával během posledního srazu národního týmu.