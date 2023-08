Jako brankář uměl všechno, spolu jsme měli velmi dobrý vztah, vzpomíná Čech na Buffona

Sám Čech zamával profesionálnímu fotbalu v šestatřiceti. „Je obdivuhodné, že si (Buffon) udržel výkonnost až do pětačtyřiceti. Bylo jasné, že jednoho dne se to stane. Ale škoda, že fotbal přišel o dalšího velikána," míní bývalý brankář Chelsea, Arsenalu, Rennes či Sparty.

S Buffonem měl vřelý vztah. „Je to jeden z brankářů, se kterým jsem byl i v kontaktu," dosvědčuje Čech. „Měli jsme spolu vždy velmi dobrý vztah, zároveň mezi námi panoval velký respekt. Možná je to dáno i tím, že hrál s Méďou (Pavlem Nedvědem) a měl vztah k Česku díky prvnímu manželství," odkazuje na Buffonovo manželství s českou modelkou Alenou Šeredovou.

Buffon naposledy působil v Parmě, nyní by se měl podle zpráv z Itálie začlenit do realizačního týmu italské reprezentace, ve které je se 176 starty rekordmanem. „Jestli se to potvrdí, tak tohle prostředí zná jako svoje boty," ví Čech. „Myslím, že mu to bude vyhovovat. Jeho přechod nebude vzhledem k jeho věku a zkušenostem tak složitý. Řekl bych, že se poslední dva roky i připravoval na to, co bude dělat dál. Myslím, že bude připravený," zakončuje česká fotbalová legenda.