Juventus byl ještě krátce před zápasem na druhém místě tabulky, ale po nejnovějším trestu od národního fotbalového svazu šel do utkání ze sedmé pozice. Přesto měl nejúspěšnější italský klub posun na místa zaručující Ligu mistrů ve svých rukou, protože v případě výhry v Empoli se mohl přiblížit čtvrtému AC Milán na rozdíl dvou bodů a v příštím kole čeká tyto velkokluby vzájemný duel.

Neúspěch u zeleného stolu se nicméně projevil i na hřišti a Juventus už po dvaceti minutách prohrával 0:2. Nakonec po předchozích třech výhrách utrpěl vysokou porážku, pod níž se dvěma góly podepsal Francesco Caputo. Jediný gól turínského celku vstřelil v závěru Federico Chiesa, jenž se v lize prosadil po více než roce, poté co 10 měsíců nehrál kvůli zranění kolena.

Juventus je nyní zcela mimo pohárové příčky. Ztrácí bod na šestý AS Řím, který drží pozici pro předkolo Konferenční ligy, a dva body na páté Bergamo, jež by postoupilo do Evropské ligy.