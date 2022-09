Messi s Neymarem a celé MS mu nestačí. Katarský emír chce koupit v Evropě další klub

V posledních měsících se však dostal do centra dění i v mnohem vážnějších záležitostech, když si v jeho paláci podávali dveře přední evropští státníci s prosbami o navýšení dodávek plynu, které by alespoň částečně vykompenzovaly výpadky z ruských zdrojů. I při návštěvě německo-nizozemské delegace vedené německým ministrem průmyslu a ochrany klimatu Robertem Habeckem ale měl sehrát klíčovou roli k úspěchu jednání s emírem rozhovor o fotbale.

Katarskému vládci v tomto směru zřejmě nestačí hostit na svém území mistrovství světa a vlastnit jeden z nejlepších klubů Evropy napěchovaný největšími a nejdražšími hvězdami. Nyní by rád rozšířil svůj vliv i do Itálie, kde podle tamní agentury ANSA začal jednat o koupi tradičního klubu Sampdoria Janov.

ANSA své tvrzení opírá o certifikovaný dokument od švýcarského mediátora chystaného obchodu, který má k dispozici. Skupina Qatar Sports Investments by neměla jít do tohoto byznysu sama, k nákupu Sampdorie by se podle italských zdrojů jako společníci ke Katařanům rádi přidali také bývalý záložník Juventusu Ivano Bonetti a filmařský magnát Francesco Di Silvio.