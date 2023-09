Neapol zvítězila v Lecce a poskočila na třetí místo italské ligy

Po čtvrthodině hry šli hosté do vedení po standardní situaci. Centr Zieliňského poslal hlavou do sítě obránce Östigard. Do druhého poločasu naskočil do sestavy Neapole místo Simeoneho Osimhen, o jehož odchodu z klubu se v týdnu spekulovalo. Nigerijskému reprezentantovi se nelíbilo video, které se objevilo na oficiálním klubovém profilu Neapole na sociální síti TikTok. Osimhen je v něm zesměšňován za neproměnění penalty v 5. kole proti Boloni.