Nejhorší rozhodčí, kterého jsem potkal, zhrozil se Mourinho po remíze v Monze

Římany poslal do vedení ve 24. minutě Stephan El Shaarawy, za čtvrt hodiny vyrovnal Luca Caldirola. V páté minutě nastavení byl vyloučen hostující Zeki Celik po druhé žluté kartě. AS se propadl na sedmé místo tabulky, mimo pohárové příčky.

"Tohle byl nejhorší rozhodčí, kterého jsem během celé kariéry potkal. Věřte mi, protože jsem měl co do činění s mnoha špatnými rozhodčími. Když obvykle mluvím o sudích, tak je to proto, že přímo ovlivňují hru. V tomhle případě to asi neplatí," řekl Mourinho v televizním rozhovoru.