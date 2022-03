Šampioni na kolenou. V Italech se vaří krev. Šéf fotbalu se tvrdě opřel do klubů

Přesně 257 dní trvala cesta Italů z vrcholu, na kterém ve Wembley přebírali pohár pro evropské šampiony, až do Palerma na fotbalové dno v podobě šokujícího výbuchu s Makedonií, kterou do finále baráže poslal v nastavení přesnou trefou Aleksandar Trajkovský.

"Nevím, co mám říct. Těžko se mi hledají slova," citovala agentura Reuters zklamaného kouče Manciniho. "V létě jsme si prožili překrásné chvíle radosti, teď to vystřídalo obrovské zklamání," řekl sedmapadesátiletý trenér.

Ohledně své buducnosti u národního týmu se ale Mancini s novináři bavit nechtěl. „Uvidíme, všichni jsme teď příliš zklamaní na to, abychom se bavili o tom, co bude dál," řekl trenér.

"Jsme z toho zničení, je to velké zklamání. Tým do toho dal všechno, sehráli jsme dobré utkání, ale znovu jsme nedokázali skórovat. V posledních zápasech jsme udělali pár chyb a zaplatili jsme za ně," řekl kapitán Giorgio Chiellini.

„Nevím, co k tomu říct. Když se podívám na kabinu, vidím hráče, kteří by klidně mohli bojovat o titul světových šampionů, ale místo toho se tu bavíme o katastrofě. Z hrdinů jsou nuly," řekl pro italskou Rai Sport záložník Marco Verratti.

Šéf Italské fotbalové asociace Gabriel Gravina zkritizoval celky Serie A za neochotu pouštět hráče na reprezentační srazy. „Když voláme klubům, reagují podrážděně. Reprezentaci nechápou jako příležitost, ale jako něco, co je obtěžuje," pustil se do klubů Gravina.

Gravina rovněž kluby zkritizoval za to, že si do svých kádrů vybírají málo italských hráčů. „Naši trenéři to mají opravdu těžké. V lize je jen asi 30 % mladých hráčů italské národnosti," dodal Gravina.