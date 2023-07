Sassuolo z etických důvodů odmítlo přestup obránce Rogéria do Ruska

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Klopýtnutí Plzně? Úspěch slavila týmovost Teplic. Gól roku mě bavil

Po prvním kole mě Fortuna liga úplně pohltila. Ukázalo se přesně to, na co jsem se těšil. Padaly parádní góly a nebylo jich málo, jeden byl dokonce snad Gólem roku, stadiony byly často plné, takže se hrálo ve skvělé atmosféře. Teplice potvrdily, že mohou být černým koněm soutěže, jak jsem předpovídal. Vyhrály nad Plzní, pro kterou jde samozřejmě o nepříjemnost. Ale je to jen první kolo. Souhlasím s trenérem Koubkem, že není třeba propadat panice.