Trenér Lazia pohrozil odchodem kvůli špatné trávě

Podle bývalého kouče Neapole, Chelsea či Juventusu přispěl špatný stav trávníku v neděli k tomu, že Laziu remízou 0:0 s Udine skončila po čtyřech zápasech vítězná série v Serii A. "Měli jsme velmi silného soupeře, fyzický a čerstvý tým, zatímco my absolvovali třetí zápas během sedmi dnů. A když máte hrát na takovém trávníku, je to problém. Jsem trenér, který chce po týmu 700 přihrávek do nohy každý zápas, ale to se na tomhle hřišti nedá," uvedl Sarri.