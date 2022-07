Sestup oddálil konec kariéry. Cítím se zdravý a chci týmu pomoct zpátky, říká karvinský kapitán

Rozhodl jste se pokračovat, co stálo za tímto rozhodnutím?

Zdravotní stav hlavně. Cítím se zdravý, takže by byla škoda končit s fotbalem. A navíc ve mě strašně hlodal ten sestup. Chtěl jsem to nějakým způsobem napravit. Nechtěl jsem končit takto.

Takže další cíl je vytáhnout Karvinou zpátky do ligy a pak pověsit kopačky na hřebík?

Nechci tyhle definitivní věci teď říkat. Ale chci pomoct a pokud to půjde dobře, tak hned vrátit Karvinou do ligy. Kdybych se pak rozhodl skončit, tak by se mi určitě usínalo lépe.

Jak moc vás v Karviné přemlouvali? Jak často vám volali?

Myslím, že to bylo v klidu. Na začátku jsme se sešli, řekli mi, že zájem mají. Já jsem jim odpověděl, že se necítím na to, abych pokračoval, ale vzal jsem si čas. Volno jsem měl tři týdny, odjel na dovolenou do Řecka a tam se to nějakým způsobem zlomilo. Fotbal mi začal chybět, tak jsem to zkusil a když jsem přežil první týden přípravy a ty těžké dávky, tak bylo rozhodnuto. Nic mě nebolelo, tak jsem se rozhodl, že budu pokračovat.

Jak vaše rozhodnutí přijali doma?

V klidu. Žena mi do toho nijak nemluvila. Řekla, že je to moje rozhodnutí. Já jsem ale stejně tak tvrdohlavý, že se většinu věcí dělám podle sebe. I tady toto jsem so rozhodnul sám. (smích)

Tým se v létě hodně změnil. Proti Baníku vyběhli od první minuty jen tři hráči, kteří na jaře bojovali o záchranu. Bude trvat, než se dáte do kupy?

Je to nový tým. Cítím to tak, že budeme nepříjemní, ale na druhou stranu asi bude chvíli trvat, než to do sebe úplně zapadne a bude to ideální. Proti Baníku jsme neměli začátek úplně zlý (Karviná ve 4. minutě po gólu Málka vedla 1:0, utkání ale prohrála 1:2), ale pak už šlo vidět, že nás Baník přehrával. Měli jsme zbytečně roztažené hřiště. Musíme si na sebe zvyknout, abychom věděli, kam a kdy se posouvat. Ale každým dalším zápasem se to bude lepšit. Docela věřím v kvalitu tohoto týmu.

Když nepočítáme slovenské fotbalisty a Poláka Zycha, tak z cizinců zůstali v Karviné jen zraněný Tavares, Durosinmi a Malachy, kteří jsou ale v Karviné už dlouho a působili i v dorostu. Je tohle cesta, kterou by se Karviná měla vydat? Vsadit na české hráče?

Nejsem ve vedení, o tom nerozhoduju, takže to ani nechci moc hodnotit. Ale odešlo dost kluků a i tím se sestupem udělala tlustá čára. Tým se hodně okysličil a začínáme skoro od nuly. Uvidíme, jak to bude fingovat a až soutěž ukáže, jak na tom jsme.

Utkání proti Baníku bylo vaše třetí v přípravě. Osobně jste na ligu připravený?

Jo jo, cítím se dobře. Klidně bych dneska hrál i do konce (smích). I tohle rozhodlo. Cítím se jak fyzicky, tak zdravotně hodně v pohodě. Dovolená mi pomohla, uvidíme.

Druhou ligu odstartujete na hřišti Třince. Důležité derby?

Určitě! Pro nás bude strašně důležité chytit začátek. Ten jsme minulý rok nechytli a jak nám ten vlak ujel, bylo strašně těžké ho dohánět. Poučení z toho chci do kabiny vnést, zdůraznit, že začátek je extrémně důležitý a musíme ho zvládnout.

Po Třinci vás čeká doma Vlašim, jedete do Příbrami, hostíte Jihlavu. To není úplně snadný začátek, souhlasíte?

Souhlasím. Ale vedení vyhlásilo, že cílem je postoupit zpátky, takže se nemůžeme ohlížet na to, proti komu hrajeme. Musíme vítězit nad všemi.

Do kabiny přibyl další „dědek" Jan Žídek z Opavy. Bude důležitou postavou mladého týmu Karviné?