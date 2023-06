Šilhavý o škrtnutém Barákovi: Jeho chování nebylo vždycky správné. Tým je pro nás nejvyšší hodnota

Proč se tedy Antonín Barák nevešel do nominace?

Chápu, že kolem toho bude spousta diskusí. Včera jsem s ním mluvil, abych mu oznámil, že tentokrát v nominaci chybí. S Tondou jsme na posledních srazech hovořili několikrát a říkali jsme si, co se nám nelíbí a co je potřeba zlepšit. Chování v týmu z Tondovy strany nebylo vždycky úplně správné. Proto jsme dospěli k rozhodnutí, že ho pro tento sraz vynecháme. Máme tým založený na soudržnosti, důkazem toho bylo předloňské čtvrtfinále mistrovství Evropy. Tým je pro nás nejvyšší hodnota, z tohoto pohledu Tonda není v nominaci.

V čem konkrétně byl problém?

S dovolením bych to nekomentoval. Máme interní pravidla a nerad bych to odhaloval do médií.

Je škrtnutí Baráka řešením jen pro následující sraz, nebo se mu dveře do reprezentace zavřely na delší dobu?

Každý hráč má možnost ovlivnit nominaci svojí aktuální formou a musí dodržovat týmová pravidla. Nikdo nemá dveře zavřené, ani Tonda. Jeho případ jsme zvažovali dlouho a nakonec jsme se shodli na tom, že to cítíme takhle. (Pešír: „Diskutovali jsme to už před předchozími srazy. V týmu jsou nastavená jasná pravidla, která u Tondy nebyla stoprocentně dodržovaná. Ovšem každý má možnost se do týmu vrátit.")

🙋‍♂️ Národní tým se sejde na červnovém srazu v tomto složení 🇨🇿🆚🇫🇴🇲🇪 #hrdilvi pic.twitter.com/VCQWj2kEV8 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 2, 2023

Konzultovali jste to třeba se staršími hráči? Nebo se svazovou Sportovní radou či předsedou asociace Petrem Fouskem?

Nechtěl bych hráče dostat do pozice, že budou rozhodovat o spokojenosti s druhými. Komunikace probíhá pořád, ale nebudu říkat, že konkrétní hráč pro někoho byl, nebo ne. To se nehodí. S předsedou jsme to probírali a o všem ví, nicméně finální zodpovědnost je na mně.

Byl u Baráka problém i v herních detailech? Nabízely by se třeba rezervy v defenzivní fázi.

Tonda dlouho hraje v Serii A, což je úctyhodné. Poslední domácí zápas s těžkým soupeřem (v březnu 3:1 s Polskem) jsme odehráli bez něj v základní sestavě a zvládli jsme to. Vysvětlovali jsme Tondovi, že do toho jdeme s nějakým záměrem. Výsledek nezáleží na jednom hráči, v hlavní roli je několikrát skloňovaný tým. (Pešír: „Sportovní stránka v tomhle nehraje roli, není to o bránění.") Nicméně s Tondou jsme se na předchozích srazech bavili o tom, že při jeho zkušenostech a kvalitě bychom předpokládali větší přínos pro tým.

Pojďme k dalším tématům: z jednadvacítky, kterou v červnu čeká EURO, jste si vzal jen slávistického obránce Davida Juráska. Nechtěl jste sáhnout po dalších jménech?

Jednadvacítce budeme držet palce, mistrovství Evropy ji čeká v termínu našeho srazu. Pochopitelně by se nabízelo, že bychom mohli vyzkoušet některé hráče v Černé Hoře, mohli by se tam předvést. S trenérem jednadvacítky Honzou Suchopárkem jsme se domluvili akorát na Juráskovi a ostatní jsme mu nechali.

Premiéru v áčku může mít Jan Matoušek, ofenzivní univerzál Bohemians. Proč jste si ho vybral?

Chybějí nám rychlostní tipy. Třeba Kuba Pešek byl takový, teď se po dlouhém zranění pomalu dostává na hřiště. Honza Matoušek v Bohemce podával velmi dobré výkony, je to rychlostní útočník a umí dát gól. Bohemka se i díky němu dostala do pohárů, proto jsme ho povolali. Jeho výhodou je univerzálnost: může hrát na křídle, pod hrotem i na hrotu. Ještě se s ním o tom pobavíme.

A co stoper Jakub Jugas, jenž se do národního týmu vrací po pěti letech?

Polskou ligu sledujeme a informace odtud má i Tomáš Pešír, který tam taky působil. Kubu známe ještě ze Slavie a teď víme, že odehrál dobrou sezonu. Je to skvělý kluk a pracant, na hřišti vždycky nechá všechno. V reprezentaci je po pěti letech, takže uvidíme, jak na tom bude.

Budete sázet i na rozjetého záložníka Václava Černého? V nizozemském Twente stihl 13 ligových gólů a 11 asistencí.

Určitě ho využijeme a věříme, že naváže na formu z klubu. Sledujeme ho, sype tam gól za gólem a přidává i důležité přihrávky. Na Faerských ostrovech se nám může hodit, jedeme se tam poprat o tři body. Celý tým musí ukázat, že chceme vyhrát.

I záložníci Michal a Lukáš Sadílkové, kteří můžou po dvanácti letech navázat na zatím poslední bratrskou dvojici v reprezentaci, Romana a Michala Hubníkovy?

Jasně. Michal Sadílek s námi absolvoval minulý červen, dobře ho známe. Na jaře marodil slávista Ševčík, proto jsme se rozhodli pro Lukáše Sadílka, který měl ve Spartě vynikající sezonu. Pokud se bavíme o středu zálohy, na osmičce můžou nastoupit i Provy (Lukáš Provod) a Linži (Ondřej Lingr).

Nominace naopak minula plzeňského brankáře Jindřicha Staňka, jenž v poslední době jezdil na srazy pravidelně. Proč?

Plzeň je zklamaná, určitě se v lize cítila na vyšší umístění. Po dohodě s trenéry brankářů Veselým a Černým jsme zvolili Tomáše Koubka, který na jaře začal pravidelně chytat v bundeslize.

Mrzí vás, že se znovu musíte obejít bez rekonvalescenta Patrika Schicka? Útočník Leverkusenu v národním týmu naposledy nastoupil loni v září.