Slavia potřebuje nahradit Juráska. Vysněná posila ze zahraničí je utopií, nabízí se šance pro univerzály

Juráskův odchod do Benfiky Lisabon za čtrnáct milionů eur plus bonusy byl pro sešívané ternem co se týče ekonomické stránky, ovšem budou na tom tratit z hlediska sportovního. V současné chvíli totiž Trpišovského družině kromě Jana Bořila, navrátilce po dlouhodobém zranění, schází klasický levý bek.

„Není tajemstvím, že se rozhlížíme po klasickém levém bekovi do čtyřobráncového systému," přiznal Trpišovský. „Momentálně jsme ale nenašli nikoho, kdo by splňoval naše parametry a byl dostupný. Proto došlo k úpravám herního stylu," nastínil, že Juráskovo stěhování do portugalského velkoklubu mělo za následek možná definitivní přechod ke stále populárnějšímu systému 3-4-3.

Slavia by ale tuze ráda byla co nejvariabilnější, aby během utkání mohla plynule přecházet do čtyřčlenné defenzivní řady. Vhodný kandidát na post levého obránce přitom existuje a v Edenu o něm vědí, jenže jeho příchod se v tuto chvíli považuje spíše za utopický scénář. „Hráče v kvalitě Davida Juráska bychom si přáli a jednoho takového jsme našli. Ale vypadá to, že do Česka ho nedostaneme. Jeho mateřský klub s námi vůbec nekomunikuje, odmítá to," posteskl si Trpišovský. „Věřím, že až se ta možnost objeví, tak ho uděláme, ale může to být až za rok. Levých obránců s parametry, které potřebujeme, je strašně málo."