Rána pro Slavii, na dlouho přišla o Pecha. Za druhého Juráska nabízejí Tvrdíkovi další balík

Jedenadvacetiletý záložník David Pech se představil na nedávném ME hráčů do 21 let, v základní skupině hrál proti Německu a Izraeli.

Sešívaní vydělali na přestupu Davida Juráska do Benfiky Lisabon. Český reprezentant stál 14 milionů eur (asi 334 milionů korun). „Odolali jsme nabídkám na daleko větší rozprodej kádru. Juráskův přestup byl extrémně dlouhý proces 6 týdnů. Do zájmu o něj se zapojilo 9 klubů vlastně ze všech top lig, Byl to boj, abychom dostali co nejlepší podmínky pro klub a taky sám hráč," rekapituluje Tvrdík.