Slavia se představí na stadionu, kde selhala reprezentace. Trenér Servette ji už vyřadil

Ženeva (od našeho zpravodaje) - Postupem přes dva ukrajinské soupeře Dnipro-1 a Zorju Luhansk do druhé evropské soutěže si červenobílí splnili přání, které na startu sezony měli. Navíc do klubové pokladny jen za účast v základní skupině Evropské ligy přiteče 3,63 milionu eur (88,5 milionu korun). Hotovo ale parta trenéra Jindřicha Trpišovského rozhodně nemá, ze společnosti s AS Řím, Šeriffu Tiraspol a Servette Ženeva se dá jistě pomýšlet na průnik dál.