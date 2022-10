Slavia to schytala! V téhle hospodě se šidí, rýpl si Csaplár. Našel i další falešné tóny v Edenu

Co se děje se Slavií? Vládne v Edenu panika? Tři prohrané zápasy a skóre 0:5, na to nejsou v červenobílém táboře zvyklí. Neměl by se snad začít bát o místo trenér Jindrřích Trpišovský se svým týmem. „U mě by trenér Trpišovský nebyl v ohrožení,ˇ říká Josef Csaplár, trenér a expert v pořadu Přímák. Se Slavií se ale nemazlí. „Je tam hodně falešných tónů. Byla by Slavia v české lize tam, kdyby nebylo penalt a vyloučení?" ptá se bývalý kouč Liberce. Rýpanec si od něj vysloužil i šéf vicemistra Jaroslav Tvrdík.

Fotbalové Slavii se nedaří. Proč? Příspěvek z pořadu Přímák s Josefem Csaplárem.Video : Sport.cz