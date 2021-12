Slavia vyhrála zaslouženě. Rozhodl ale diskutabilní verdikt, který jde opět proti nám, zlobil se kouč Jílek

„Byl jsem od toho daleko. V šatně jsme se ale dívali na video a shodli jsme se, že to byla jasná ruka. Uvidíme, co na to komise rozhodčích. Škoda, dnes jsme alespoň na bod se Slavií měli," litoval olomoucký mladík Kryštof Daněk.

Jiného názoru byl Lukáš Masopust. „Za mě to bylo jednoznačně rameno. Měl jsem na dresu tady i otisk," názorně ukazoval po zápase novinářům.

Stejně jako hráči Sigmy s ním nesouhlasil ani jejich trenér Václav Jílek. „Byla to diskutabilní situace. Posunutí Masopusta Kuchtovi bylo hodně zvláštní. Nebylo to rameno, ale evidentně paže, byť u těla. O tom se nedá vůbec diskutovat. Neznám však přesně výklad pravidel. Překvapilo mě ovšem, že se sudí nešel podívat na video," uvedl kouč Hanáků.

Polemizovat by se podle něj dalo o tom, zda od Masopusta to byl, či nebyl přirozený pohyb ruky. „Podle mě tam šel s úmyslem, že se tam nemohl jinak dostat. Chystal si to, šteloval. Hranice toho určit to, je však strašně tenká. Když si ale promítnu naše duely se silnými týmy, tak na Spartě nám dala komise rozhodčích za pravdu, na Slavii také a dnes je to další diskutabilní verdikt, který jde proti nám," dodal ještě na dané téma Jílek.