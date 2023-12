Slavné jméno opět brázdí ligové trávníky. Otec reprezentant mu fandil i proti „své“ Spartě

„Nebylo to úplně jednoduché. I když taková zranění do fotbalu patří, stalo se to spoustě hráčů,“ uvědomuje si Mareš starší. „V téhle době už jsou ale doktoři tak šikovní, že to umí udělat fantastické. Trenéři a fyzioterapeuti pak na takové úrovni, že to umí perfektně zrehabilitovat. Až někteří říkají, že je koleno pak v lepším stavu než původně. Všichni, kteří se na tom podíleli, odvedli skvělou práci a dopadlo to tak, že Dominik po osmi měsících mohl hrát,“ ocenil dřinu těch, kteří jeho syna dávali do kupy.